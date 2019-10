Man verkracht vriendin in haar slaap

Een 43-jarige man uit Harelbeke is woensdag door de strafrechter in Kortrijk veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor herhaaldelijke verkrachting van zijn vriendin toen zij in diepe slaap was door medicatie.

De feiten dateren van 2014. Het slachtoffer nam in die periode zware medicatie waardoor ze erg diep sliep. Daar maakte de man misbruik van om zijn vriendin tijdens haar slaap te verkrachten. "Ze zei er nooit iets op dus ik dacht dat ze akkoord was", zo zei de beklaagde tijdens het proces. De vrouw is ondertussen gehuwd met de beklaagde en heeft er een kind mee.

De vrouw vertelde aan de rechter dat ze telkens zei dat het mocht om problemen te vermijden, nadat ze 's morgens ontdekte wat hij had gedaan. "Het ging in die periode niet goed met mij. Ik neem nog altijd slaapmedicatie, maar hij zal dat nu niet meer doen." De beklaagde gaf als 'verklaring' voor het misbruik dat zijn moeder kort voordien was overleden en zijn vriendin met een alcoholprobleem kampte.

De man werd veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel. Hij is ook voor 5 jaar zijn burgerrechten kwijt.