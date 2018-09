Man verkoopt stem op tweedehands.be

"Mijn interesse in de politiek is om verschillende redenen 0,0 % geworden", schrijft de man op tweedehands.be. "We leven in een 'vrij' land, maar toch worden we verplicht om ons op 14 oktober naar het stemhokje te begeven. Als compensatie voor mijn kostbare verloren tijd, en om een boete te vermijden bied ik mijn stem te koop aan. Voor welke partij kan mij geen reet schelen. voor de hoogste bieder ga ik mijn stem gaan uitbrengen. U krijgt een foto van mijn stem als bewijs."

De man start de bieding op €100, maar voorlopig is er nog geen bod uitgebracht.

Wat de man doet, is onwettig, maar dergelijke praktijken zijn natuurlijk moeilijk tegen te houden of te controleren. Al is het allicht niet zo slim om dat via internet aan iedereen bekend te maken...