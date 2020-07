Het lichaam van Arthur M. is onlangs opnieuw opgegraven op de begraafplaats van Harelbeke. In de maag zouden restanten van pillen gevonden zijn.

Patrice M. (53) ontkent de feiten. Hij zit momenteel in de gevangenis op verdenking van een andere moord, op Sarah Laeremans, dat is de ex van Glenn M. (28), de zoon van Patrice M. In die moordzaak zijn ook de zoon zelf en moeder Inge M. verdacht.