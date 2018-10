Man van 91 op lijst N-VA Blankenberge

Eduard Van den Wijngaert uit Blankenberge is niet de oudste kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar met zijn 91 jaar komt hij wel aardig in de buurt.

Eduard baatte vroeger een bekende discotheek uit in Blankenberge, en stapt nu dus voor het eerst in de politiek. Hij staat op de lijst van N-VA in Blankenberge.

“Wat is oud zijn? Oud zijn is niet meer kunnen gaan, met niets meer kunnen meedoen. Thuis in een zetel zitten en alleen maar naar televisie kijken. Dat is oud worden. Maar ik tennis nog drie keer per week, ik praat met iedereen, en ik praat over alles."

Eduard is een geboren Antwerpenaar, dat valt niet te ontkennen, maar hij heeft zijn hart in Blankenberge verloren. Als ervaringsdeskundige wil hij dat er opnieuw een bruisend nachtleven komt in de populaire badstad.

“De meeste zaken sluiten nu om 18 uur en sluiten 3 dagen per week, waar gaan we naar toe? En dat moeten we veranderen, er moet terug jeugd naar Blankenberge komen.”