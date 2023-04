In Ichtegem is bij een woningbrand een man van 89 jaar overleden. De buren konden zijn vrouw van 91 redden. De oorzaak van het drama is wellicht een brandende sigaret. De woning is onbewoonbaar.

Rond halfacht gisteravond brak brand uit in de villa van het echtpaar langs de Torhoutsebaan. De vrouw raakte zelf tot aan de voordeur, waardoor de buren haar naar buiten konden brengen. Maar de man zat in de woonkamer en het vuur was te hevig om nog naar binnen te gaan. Uiteindelijk kon de brandweer hem bevrijden. Het was meteen duidelijk dat hij er erg aan toe was. Enkele uren laten overleed het slachtoffer dan ook in het brandwondencentrum van Gent.