Man van 85 die vrouw doodschoot: "Ik heb dit niet gewild"

Hij en zijn advocaat hopen snel op een reconstructie. Aan de basis van het drama ligt hoogstwaarschijnlijk de echtscheiding die de vrouw wou.

37 jaar waren ze samen maar de vrouw van de bejaarde man uit Roeselare wou hun relatie beëindigen. Zondagmorgen wou de man praten over de moeilijkheden. Stijn Braeye, advocaat bejaarde man: "Er waren de laatste tijd heel wat discussies in het gezin en discussiëren doet men nu éénmaal niet alleen."

Omdat zijn vrouw van 75 jaar niet meer wou praten, greep hij naar zijn jachtgeweer. Zij probeerde het wapen uit zijn handen te nemen en daarbij ging het een aantal keer af waarbij hij haar ook fataal raakte. De man van 85 probeerde zich nadien van het leven te beroven maar het wapen deed het niet meer. Hij zit sindsdien in de Brugse gevangenis. "Ik heb mijn cliënt vanochtend in de gevangenis van Brugge bezocht. Hij verblijft er op de gewone afdeling. Dat is uiteraard geen ideale plaats voor iemand van zijn leeftijd. De man is ook erg emotioneel. Hij zegt me voortdurend dat hij dat allemaal niet gewild heeft. Hij zit volgens mij ook in een rouwproces. Waarom hij dan dat wapen heeft gericht op zijn vrouw? Daarvoor moeten we de reconstructie afwachten. We hopen allemaal dat die zo snel mogelijk kan plaatsvinden, nu alles nog vers in het geheugen ligt. Hij zal daar ook volop aan meewerken."

Voor de raadkamer morgen zullen de man en zijn advocaat zich niet verzetten tegen een verdere aanhouding omdat nog heel wat zaken onduidelijk zijn. Wie zelf donkere gedachten heeft, kan steeds terecht bij de Zelfmoordlijn 1813 of op zelfmoordlijn.be.

Bekijk ook: