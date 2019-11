Man van 65 uit Zulte vermist

Op maandag 11 november werd de 65-jarige André Vanmarcke voor het laatst gezien in de Staatsbaan ter hoogte van huisnummer 143 in Zulte. Het was toen 1 uur ’s nachts. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De vermiste is 1,62 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft kort zwart haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij waarschijnlijk een jeans en een hemd. André heeft dringend medische verzorging nodig.

Hebt u André Vanmarcke nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.