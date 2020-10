Dinsdagavond rond 19 uur is in de Kortrijksestraat in Ruddervoorde een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij viel één dode. Het gaat om een man van 34 uit Wingene.

Zijn wagen ging om een nog onbekende oorzaak van de weg af en kwam tegen een boom terecht. Voor de bestuurder kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die de juiste omstandigheden waarin het ongeval is kunnen gebeuren zal onderzoeken. Door het ongeval was de N50 Kortrijksestraat een tijdje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.