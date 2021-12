Man van 30 overleden bij ongeval in Zuienkerke

Bij een verkeersongeval in Zuienkerke is een 30-jarige man om het leven gekomen.

Het slachtoffer belandde met zijn voertuig in een gracht. Het ongeval gebeurde wellicht al in de loop van de nacht van zondag op maandag. Het voertuig werd in ieder geval pas rond 10.00 uur maandagochtend opgemerkt langs de Oostendse Steenweg in Houtave, een deelgemeente van Zuienkerke.

De getuige verwittigde de hulpdiensten, maar voor de bestuurder van de wagen kwam alle hulp te laat. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen waren geen andere voertuigen bij de fatale crash betrokken.