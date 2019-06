Man valt 's nachts in het water

Zaterdagmorgen omstreeks 2 uur 30 uur werden de hulpdiensten opgeroepen naar de jachthaven aan de Kromme Hoek in Nieuwpoort.

Een man was van een jacht of van de aanlegsteiger gegleden en in het water terecht gekomen. Hij kon zich met behulp van een vriend terug op het droge hijsen vooraleer de brandweer ter plaatse kwam. De persoon werd door de politie meegenomen voor verhoor.

De scheepvaartpolitie nam nadien ook een kijkje op het aangemeerde jacht.