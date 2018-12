Man uit Wevelgem riskeert vier jaar celstraf voor moordpoging

Het slachtoffer, die barman is in een café in Moorsele, kreeg het op 20 juli aan de stok met een klant omdat die ongepaste berichten zou hebben gestuurd naar twee vriendinnen. De barman zei dat hij hem op zijn gezicht zou slaan, maar volgens enkele getuigen bleef de beklaagde ijzig kalm. Hij dronk zijn glas leeg, zei tegen de cafébazin "Nu is het aan mij" en ging naar buiten. Hij keerde terug met een groot keukenmes, dat hij recht in de buik stak van de barman die buiten aan het roken was.



"Dit deed hij zonder enige aanleiding en met voorbedachte rade. Van slagen of een vechtpartij was geen sprake", aldus de procureur. Zij vorderde een celstraf van vier jaar.



De beklaagde had naar eigen zeggen niet de bedoeling om de man de doden. "Ik nam het mes mee als verdediging om een kleine verwonding aan te brengen", vertelde hij aan de rechter. Maar volgens de advocaat van de burgerlijke partij volstaat het om naar de foto van het dertig centimeter lange mes te kijken om dat te ontkrachten.

De beklaagde heeft al een en ander op zijn kerfstok. Eerder kreeg hij al een celstraf van drie jaar nadat hij de woning van zijn moeder en stiefvader in brand stak.



Zowel de burgerlijke partij als de verdediging menen dat de beklaagde in behandeling moet. De man zou kampen met een borderline persoonlijkheid en een alcoholprobleem. Uitspraak volgt op 8 januari.

Lees ook: