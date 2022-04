Man uit Torhout krijgt tien jaar cel voor bruut partnergeweld

In september 2021 hoort een buur van het koppel een zware ruzie en contacteert de politie. De beklaagde verschanst zich eerst op het dak, maar kan alsnog ingerekend worden. De agenten vinden het slachtoffer zwaar gehavend op de grond in het appartement. "Haar gezicht was onherkenbaar verminkt en ze was nauwelijks aanspreekbaar", stelt procureur Yves Segaert-Vanden Bussche.

Aan de speurders vertelt Koen V. dat het om een stomme ruzie ging, waarbij hij "ietsje meer had geslagen dan het slachtoffer". Het Openbaar Ministerie hekelde zijn minimaliserende houding en eiste minstens vijf jaar effectief.

"Moeilijke jeugd"

De verdediging verwees naar de moeilijke jeugd van de Torhoutenaar. Zo werd de vader van de beklaagde eerder veroordeeld voor zedenfeiten op zijn dochter. "Ze werden ook allemaal verplicht om te gaan stelen en moesten lijfstraffen ondergaan", zegt advocate Nadia Lorenzetti. Als minderjarige kreeg Koen V. al vijf jaar cel voor brandstichtingen en diefstallen.

De advocaat van de verdediging benadrukte dat haar cliënt niet de bedoeling had om het slachtoffer te doden. Ze vroeg om de poging tot doodslag te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. De rechtbank houdt het op foltering.

Het slachtoffer krijgt een voorlopige schadevergoeding van 2.500 euro.