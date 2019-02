Man twee uur vast: torenkraan in beslag genomen in Roeselare

In Roeselare is een man bevrijd die twee uur lang heeft vastgezeten op een torenkraan. Hij raakte boven met zijn voet geklemd. De torenkraan is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De man werkt voor een keuringsbedrijf, en kwam kort na tien uur de torenkraan in de Noordstraat controleren. HIj raakte met zijn voet vast tussen de lift aan de verticale as van de torenkraan en het chassis van het gevaarte, veertig meter hoog. Arbeiders in de buurt konden hem niet loskrijgen, en belden daarom de brandweer. De ladderwagen raakte niet tot boven en daarom hadden uiteindelijk twee uur nodig om de man te bevrijden en naar beneden te halen.

Medisch onderzoek

De man van 24 uit Heist-op- den-Berg is naar het ziekenhuis gebracht. Daar zullen ze onder meer onderzoeken hoe de man er aan zijn voet aan toe is. Het arbeidsauditoraat Gent afdeling West-Vlaanderen onderzoekt het arbeidsongeval en heeft de torenkraan in beslag genomen. De inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk onderzoekt of er inbreuken op de welzijnswetgeving zijn gepleegd.