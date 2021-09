Man sticht brand in huis, vriendin moet vluchten met baby

Na een ruzie met zijn nieuwe partner stookte hij een brandje in zijn eigen woning, waarop de vrouw moest vluchten met hun baby.

De man moest zich maandag voor de Kortrijkse strafrechter verantwoorden voor niet minder dan tien feiten van slagen en verwondingen aan zijn ex. De moeder van de vrouw getuigde in de rechtbank. "We zijn erg bang. Met zijn nieuwe vriendin is het niet beter. Dit weekend was hij spoorloos. Waarschijnlijk weer drugs aan het snuiven", klonk het. Het slachtoffer werd regelmatig geslagen door de beklaagde, met wie ze een kind heeft. Toen ze een klacht indiende, sloegen zijn stoppen door. Hij reed naar het huis van haar ouders en viel haar vader aan. Hij hackte ook haar accounts op sociale media.

Zijn nieuwe vriendin, met wie hij eveneens een kind heeft, deelde ook al in de klappen. In januari ontstond er discussie nadat hij was thuisgekomen onder invloed van drugs. "Hij sloeg haar in het gezicht en gooide met een mes. Daarna probeerde hij kussens in brand te steken en stookte hij vuur in een metalen ketel", zei de procureur. De vrouw moest met haar baby wegvluchten om zichzelf in veiligheid te brengen. Zelfs de politie moest het ontgelden toen ze hem probeerden te arresteren. "Ze hebben pepperspray moeten gebruiken om hem te kunnen overmeesteren", aldus de procureur. Die eiste een celstraf van drie jaar met probatie-uitstel en een boete. Het vonnis volgt op 11 oktober.