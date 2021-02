Man sterft na metersdiepe val in pompgebouw aan sluizencomplex in Ooigem

In Ooigem bij Wielsbeke is deze middag een man om het leven gekomen bij een arbeidsongeval.

Tijdens werken in het pompgebouw maakte de man een zware val. Een van de kokers in het gebouw, waarin pompen zitten die water vanuit de Leie in het Kanaal Roeselare-Leie pompen, stond open. De man viel metersdiep in de koker. Hoe dat is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De hulpdiensten waren snel ter plaatste maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.