Man sterft bij arbeidsongeval in Nieuwpoort

Op de terreinen van NHM (Nieuwpoortse Handelsmaatschappij) in Nieuwpoort is vrijdag op de middag een arbeider overleden, bij een ongeval.

Een werknemer had net een vrachtwagen met zand gelost. Toen hij die opdracht aan het afronden was, stond hij achter de vrachtwagen bij de laad- en losklep. Op dat moment werd hij aangereden door een collega die een kniklader bestuurde. Het slachtoffer (°1973) is overleden.

De omstandigheden waarin het dodelijk arbeidsongeval plaatsvond worden verder onderzocht door het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld. Ook de inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk gaat na of er inbreuken waren op de welzijnswetgeving en voorschriften in verband met de arbeidsveiligheid.

De brandweer plaatste een tent over het slachtoffer, dat achter een vrachtwagen lag. De MUG-dienst van het ziekenhuis van Veurne kwam eveneens ter plaatse. Op de terreinen worden zand en keien - die door zandzuigers aan wal worden gebracht - op vrachtwagens geladen en verdeeld naar aannemers.