Man steekt rivaal in nek in Houtem

Rond zeven uur gisteravond heeft een twintiger zijn liefdesrivaal in de nek gestoken in Houtem bij Veurne.

Dat melden diverse media. Het incident gebeurde in het huis van het slachtoffer in de Sacramentstraat. Daar ontstond een discussie. Na de steekpartij vluchtte de dader weg uit de woning. De vrouw van het slachtoffer alarmeerde de hulpdiensten. De bewoner van het huis raakte ernstig gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De dader heeft zichzelf later bij de politie aangegeven. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.