Man steekt meermaals autobanden van ex plat

De 42-jarige vrachtwagenchauffeur moest maandag voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verschijnen. Hij wordt vervolgd voor wapenbezit, opzettelijke slagen en verwondingen en geweld tegen de politie. "De beklaagde moet zich vandaag verantwoorden voor een hele boterham aan feiten", zo stak de procureur maandag van wal. "In maart vorig jaar stak hij twee banden plat van de wagen van zijn ex-vrouw. Enkele maanden later moesten alle vier de banden en de voor- en achterruit van het voertuig eraan geloven. Hij bedreigde ook zijn buren met een telescopische wapenstok en hij gaf een slag aan de zoon van zijn partner. Wanneer de politie bij een huiszoeking verschillende wapens aantrof, was hij erg weerspannig."

Drankprobleem

De beklaagde liet zich een tijdlang vrijwillig opnemen in de psychiatrie, maar kan moeilijk van de drank wegblijven. Zijn advocaat wees op de moeilijke relatie met zijn dochters als mogelijke oorzaak voor zijn problemen. "Mijn cliënt heeft geen contact meer met zijn dochters na de scheiding en daar lijdt hij erg onder. Maar natuurlijk helpen dit soort feiten niet om het contact te herstellen. Hij heeft zijn frustratie bekoeld op de wagen van zijn ex."

De Roeselarenaar werd in oktober aangehouden en bleef een maand in de cel. Hij zei aan de rechter dat hij bereid is om een werkstraf of een straf met voorwaarden te aanvaarden. Het openbaar ministerie kon zich daarin vinden, op voorwaarde dat de man zich laat opnemen om zich te behandelen. Vonnis volgt op 24 juni.