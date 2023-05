Man steekt bloembakken van buur in brand

De brandweer van de zone Westhoek werd zaterdag rond 23.30 uur opgeroepen voor een vermeende woningbrand in De Wallaart in Koekelare. Ter plaatse bleek dat enkele bloempotten en bloembakken op een terras vuur hadden gevat. De bewoner had de brand gelukkig al op tijd kunnen doven. Uit de eerste bevindingen bleek onmiddellijk dat er wellicht meer aan de hand was. Zo werden duidelijke sporen van benzine ontdekt.

Het slachtoffer verklaarde dat hij al een tijdje in een burenruzie verwikkeld was met zijn bovenbuur. Op die manier kwam de dertiger dan ook snel als verdachte in het vizier van de speurders.

Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter maandag om hem aan te houden op verdenking van poging tot opzettelijke brandstichting. De raadkamer in Brugge zal vrijdag oordelen of de man al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.