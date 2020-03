Man staat terecht voor misbruik van minderjarige neef

B.S. zou zich tussen 2004 en 2011 regelmatig vergrepen hebben aan zijn neef, die in 2004 9 jaar oud was. Eerst ging het om massages, maar dat mondde later uit in handtastelijkheden en orale seks. De feiten speelden zich vooral af tijdens de jaarlijkse skivakanties in Oostenrijk. Volgens het slachtoffer was er ook sprake van seksueel misbruik toen hij logeerde bij zijn grootmoeder in Koksijde en tijdens andere vakanties.

Het intussen 24-jarige slachtoffer uit Oostkamp trok pas in februari 2018 naar de politie om klacht neer te leggen. Hij had zo lang gezwegen omdat hij de samenwerking binnen het familiebedrijf niet wilde opblazen. B.S. bekende onmiddellijk het seksueel misbruik. Maar de verdediging pleitte dat de feiten pas veel later begonnen, toen het slachtoffer 14 jaar oud was. Volgens advocaat Joris Van Cauter gebeurde het ook enkel tijdens het skiverlof in Oostenrijk. Het openbaar ministerie vordert een gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging kan zich vinden in een straf met probatie-uitstel.

Het slachtoffer en zijn stiefvader moesten zich trouwens ook verantwoorden voor de rechtbank. Ze zouden B.S geregeld opgewacht en lastiggevallen hebben. De stiefvader zou zelfs tegen de politie gesuggereerd hebben dat hij B.S. meermaals zou overrijden om het daarna op een ongeval te doen lijken.

De rechtbank doet uitspraak op 6 april.