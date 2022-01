Man staat terecht voor doorspelen gevoelige info Club Brugge aan Antwerp

C.S. ontkent echter dat hij in zijn rol als consultant gevoelige informatie van Club Brugge zou doorgespeeld hebben aan Antwerp. Het openbaar ministerie vorderde zelf de vrijspraak.

De beklaagde begon in april 2015 als consultant te werken voor LakeSprings, de familiale holding van Club-voorzitter Bart Verhaeghe. In eerste instantie hadden S. zijn taken vooral te maken met Uplace, maar hij raakte ook betrokken bij het Personal Performance Center van Club Brugge. S. zou de modellen verfijnd hebben waardoor uiteindelijk het Club Lab is ontstaan. Dergelijke data over de spelers zijn bijvoorbeeld erg belangrijk bij het voorkomen van blessures.

Op 7 april 2017 werd de samenwerking tussen LakeSprings en de Antwerpenaar in het kader van Uplace beëindigd. Vervolgens zou S. zijn diensten aangeboden hebben bij Paul Gheysens, sterke man bij concurrent Royal Antwerp FC. Dat bleek uit een ontwerp van een mail, al werd die volgens de beklaagde nooit verstuurd. In ieder geval kreeg hij in mei 2017 wel al een computer van de firma van Gheysens. "Hij zal blij geweest zijn met een blauw-zwarte mol", aldus meester Walter Van Steenbrugge, advocaat van Club Brugge.

Volgens de burgerlijke partij zette de beklaagde nog tijdens zijn opzegperiode alle gevoelige informatie van Club Brugge over op de computer die hij van Antwerp had gekregen. Na een huiszoeking werden op de laptop allerhande modules ontdekt, maar ook documenten over de wintermercato, het budget en het Club Lab. Het gaat dus ook om medische en fysieke gegevens van de toenmalige spelers, zoals Anthony Limbombe. Voor profvoetballers met een korte carrière is het uiteraard van belang dat informatie over pakweg een hamstringprobleem of pubalgie niet overal verspreid worden. Naast Club Brugge en LakeSprings stelden ook vaste waarden Ruud Vormer en Brandon Mechele zich dan ook burgerlijke partij voor het verspreiden van hun medische gegevens.

Drie miljoen euro waard

Meester Van Steenbrugge legde uit dat alle informatie mogelijk zelfs drie miljoen euro waard is. "Ik ben benieuwd hoeveel hij in zijn zakken heeft gestoken voor die duizenden documenten en berichten", klonk het. S. werkte uiteindelijk een tweetal jaar voor Antwerp. "Dat zal niet geweest zijn om het gras af te rijden." Ondergeschikt vroeg de burgerlijke partij om Gheysens en algemeen directeur Sven Jaecques als getuigen op te roepen.

De verdediging pleitte dat S. nooit informatie heeft doorgestuurd naar zijn nieuwe werkgever en vroeg dus de vrijspraak. Uit het onderzoek is ook nooit gebleken dat de gegevens in kwestie ooit effectief bij de mensen van Antwerp zijn beland. De updates van bepaalde documenten kwamen via Dropbox automatisch ook op de nieuwe computer van S. binnen. Volgens de beklaagde was het geen werkcomputer van Antwerp, maar een cadeau.

Meester Joke Bleys en meester Kris Luyckx relativeerden ook het belang van de informatie. "Met dat idee voor een lab heeft hij geen warm water uitgevonden, zulke dingen bestonden al", aldus meester Luyckx. In de pleidooien werd ook gewezen op andere medewerkers die over inside informatie beschikken. Zo was de Kroaat Ivan Leko eerst twee seizoenen trainer bij Club, maar later ook enkele maanden bij Antwerp. "Is Leko dan ook een spion misschien?", sneerde meester Bleys.

"In eer en geweten gedaan"

Ten slotte werd uitgelegd dat S. momenteel voor een bedrijf in de logistieke sector werkt. Het voetbalmilieu heeft hij helemaal achter zich gelaten. "Dit achtervolgt mij al bijna vijf jaar", klonk het in zijn laatste woord. De beklaagde benadrukte dat hij zijn werk altijd in eer en geweten heeft gedaan. "Ik was zeer ethisch ten aanzien van de vele informatie. Ik heb niets verkeerd gedaan en al zeker niet die intentie gehad. Ik voel mij een speelbal in een vete tussen twee andere personen", verwees S. naar de aanhoudende problemen tussen beide voorzitters.

De rechter doet uitspraak op 23 februari.