Man slaat winkelmedewerker in De Haan

De politie van Bredene/De Haan heeft gisteren een man opgepakt die slagen had toegebracht aan een winkelbediende van de Aldi in de Grotestraat in De Haan.

Rond kwart voor één wilde hij de winkel binnengaan met zijn vrouw en twee kinderen. Iemand van de winkel sprak hem aan dat dit niet kon omwille van de coronaregels, maar de man was daar niet mee opgezet.

Hij gaf de de winkelmedewerker een elleboogstoot in de buik en een slag in het gezicht. Daarop verlieten hij en zijn gezin de plaats met hun voertuig. Op basis van een persoonsbeschrijving kon de politie het gezin enkele straten verder aantreffen. De man werd gearresteerd. Het gaat om een 44-jarige Egyptische man, die gedomicilieerd is in Antwerpen. Hij stond nog geseind voor een aantal dossiers en een openstaand bevel tot gevangenneming.