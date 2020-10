In de Duivenstraat in Wervik heeft een man geschoten op werklui die bij de buren aan de slag waren. De schutter heeft zich verschanst in zijn woning. Dat bevestigt burgemeester Youro Casier.

Waarom de man heeft geschoten, is voorlopig niet duidelijk. Maar mogelijk zijn bij hem de stoppen doorgeslagen, omdat hij de werken beu was. De man heeft één keer geschoten, vanuit z'n eigen woning. Er vielen volgens de burgemeester geen gewonden. Ondertussen is de speciale eenheid van de politie opgeroepen. De straat is afgesloten.

