Man in rolstoel komt onder marktkraam terecht

Een 82-jarige man in rolstoel kwam in Eernegem vandaag om het leven. Hij kwam onder een losgeschoten marktkraam terecht en overleefde de klap niet.

Het accident gebeurde in de Stationsstraat in Eernegem. Een man van 82 in een rolstoel stond te wachten aan de bakkerij toen hij een klap kreeg van een marktkraam.

Het kraam was losgekomen van de trekker, waarna de man viel en eronder terechtkwam. De tachtiger overleefde de klap niet.

Het parket stelde een deskundige aan om te onderzoeken hoe het kraam kon loskomen.