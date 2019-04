Man in rolstoel gegrepen door kusttram

In Oostende is vanmorgen een man met zijn elektrische rolstoel gegrepen door de kusttram. Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Het tramverkeer moest tijdelijk over één spoor.

Het ongeval gebeurde rond 10.45uur langs de Leopold III-laan ter hoogte van de Kapellebrug. Een man met een mentale beperking wou er in zijn elektrische rolstoel de tramsporen dwarsen aan een oversteekplaats, maar merkte daarbij de kusttram, die net het station had verlaten, niet op. Volgens de eerste vaststellingen was de man buiten het gezichtsveld van de trambestuurder, waardoor die het slachtoffer niet kon opmerken.

De man viel uit zijn rolstoel en belandde tussen de balustrades en de tram. De hulpdiensten waren vrijwel meteen ter plaatse, omdat de brandweer op dat moment samen met de lokale politie en de scheepvaartpolitie het Mercatordok aan het dreggen was. Na het verwijderen van de balustrades, werd de man na een half uur overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen zouden op het eerste gezicht meevallen. De trambestuurder was in shock en werd opgevangen door De Lijn. Het tramverkeer verliep tijdelijk over één spoor.