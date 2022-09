Man riskeert twee jaar effectief voor verwaarlozing dochters

D.M. kreeg in eerste instantie twee jaar met uitstel, maar lapte volgens het openbaar ministerie zijn voorwaarden aan zijn laars.

De moeder van een vriendinnetje verklaarde dat de kinderen in de zomervakantie van 2019 dagelijks "gedumpt" werden op een speelplein. Ondanks de hitte kregen ze van hun ouders geen water mee en moesten ze hun winterlaarzen dragen. Volgens de getuige zagen de slachtoffers er steeds vuil en uitgehongerd uit. Ook de hygiënische voorzieningen thuis lieten duidelijk te wensen over. Zo hadden ze bijvoorbeeld geen tandenborstel en werden de wratten van het oudste meisje niet behandeld. Beide kinderen zouden ook een grote leerachterstand hebben.

Drugs voor hen, oude chips voor de kinderen

In augustus 2019 werden D.M. en zijn partner aangehouden. Hun oudste dochter bevestigde het verhaal van de getuige. Het meisje verklaarde dat ze zelf het huishouden moest doen, terwijl haar ouders in de zetel drugs gebruikten. Ze hadden bijna enkel kapotte of te kleine kleren en kregen hoogstens een maaltijd per dag. Als de ouders onder invloed waren, aten de kinderen vaak enkel droge cornflakes of oude chips.

Uit het onderzoek bleek ook dat D.M. regelmatig klappen uitdeelde aan zijn oudste dochter. Dat gebeurde wanneer ze het huishouden niet wilde doen, of wanneer haar ouders vreesden dat ze andere mensen zou vertellen over haar thuissituatie. Tenslotte snoven de beklaagden ook geregeld speed in het bijzijn van hun kinderen. Beide ouders werden op 17 februari 2020 tot twee jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel veroordeeld. Het OM vroeg donderdagochtend om de voorwaarden van M. in te trekken. De verdediging gedroeg zich naar de wijsheid van de rechtbank. De beklaagde had aangekondigd dat hij nog resultaten van drugstesten zou bezorgen, maar zijn advocate had uiteindelijk niets ontvangen.

Vonnis op 13 oktober.