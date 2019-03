Man riskeert drie jaar voor drugsverkoop en wapenbezit

De politie van zone RIHO kreeg in mei vorig jaar een oproep binnen voor een man die op straat liep met een vuurwapen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vertelde een vrouw dat hij zich in haar woning had verschanst. Ze was bang dat hij haar kinderen iets zou aandoen. Het ging om een 39-jarige man uit Roeselare die bij haar een kamer huurde. De beklaagde kwam uiteindelijk op eigen initiatief naar buiten. Toen de agenten zijn kamer doorzochten, vonden ze cannabis, 466 gram speed en een fles vloeibare xtc of GHB. Bij een huiszoeking werd ook een injectienaald gevonden en enkele wapens, waaronder een revolver en een kruisboog.

Het Openbaar Ministerie vorderde een effectieve celstraf van drie jaar en een boete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van 2.330 euro. "De beklaagde is geen onbekende voor mijn ambt", zo vertelde de procureur maandag. "Hij werd eerder al zes keer veroordeeld voor wapenbezit en vijf keer voor drugsfeiten."

Beschaamd

Volgens de advocaat van de verdediging schuift de eigenares van de woning alles in de schoenen van de beklaagde terwijl ze zelf ook drugs verkoopt. "Mijn cliënt kampt met een zware verslaving. Hij gebruikte vloeibare xtc omdat die drugs niet tekenen bij een urinetest." Hij vroeg om enkel de voorhechtenis effectief te maken. De man zit al sinds mei 2018 vast.

"Op de duur gebruikte ik samen met mijn ex-vriendin dagelijks dertig gram speed. Zonder kon ik niet functioneren", vertelde de beklaagde aan de Kortrijkse strafrechter. Ik ben beschaamd om 's zomers met mijn armen bloot te lopen. Ik wil me residentieel laten opnemen zodat ik toch nog iets van mijn leven kan maken." Hij heeft ondertussen een nieuwe vriendin van 26 jaar en wordt in de gevangenis behandeld voor zijn verslaving. Vonnis volgt op 25 maart.