In Ichtegem is de trajectcontrole op de Oostendsesteenweg tijdelijk buiten werking.

Een chauffeur reed er in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een paal waarop de snelheidscamera gemonteerd is. De Ieperling van 25 die gedronken had week plots van zijn rijvak af, ramde enkele betonblokken en ook een paal waaraan een ANPR-camera hangt. Er wacht de chauffeur een gepeperde rekening, want naast een boete zal hij ook de schade aan de dure camera moeten betalen. Wegen en Verkeer laat weten dat ze die zo snel als mogelijk zal laten herstellen, maar een concrete timing is er niet.