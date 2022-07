Gisterochtend liep een man in het centrum van Blankenberge rond met een wapen. De verdachte richtte op het plein aan het station het wapen op meerdere mensen en riep daarbij vermoedelijk iets in het Arabisch.

Het gaat om een man van 44 uit Etterbeek die geen onbekende is voor het gerecht. Zijn wapen bleek een BB-gun te zijn, een geweer met kleine plastic kogels. Hij wordt dan ook verdacht van verboden wapendracht en doodsbedreigingen. Ondertussen werd de verdachte aangehouden door de onderzoeksrechter. Die heeft hem woensdagnamiddag aangehouden. De Brugse raadkamer zal vrijdagochtend oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.