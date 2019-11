Man redt vrouw uit auto in gracht in Oostende

Op de autosnelweg E40/A10 richting Oostende gebeurde vanmiddag een zwaar verkeersongeval. Een wagen ging er over de kop en belandde op zijn dak in de gracht.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur, net voor de afrit in Zandvoorde. De bestuurster van de personenwagen verloor om nog onbekende de reden de controle over het stuur, waardoor haar wagen begon te slippen, over de kop ging, en uiteindelijk op het dak in de gracht naast de autosnelweg belandde.

Man redt vrouw

De bestuurder van een achterrijdende personenwagen stopte meteen, belde de hulpdiensten, en ging de jonge vrouw helpen. “Het dak van de auto lag in het water en er kwam rook uit de motorkap. De zijkant van de wagen zat volledig vast, dus ik heb haar uiteindelijk geholpen om via de achterruit uit de wagen te klauteren”, vertelt de Bredenaar.

De vrouw werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.