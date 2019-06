Man raakt levensgevaarlijk verwond na discussie aan Iepers station

Donderdagavond is een 44-jarige man uit Ieper levensgevaarlijk gewond geraakt na een incident in de Ieperse stationsbuurt. Het parket voert een onderzoek naar de omstandigheden en is op zoek naar de hoofdverdachte. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag zou de man een discussie gehad hebben met een aantal anderen aan het station van Ieper. Het kwam tot een confrontatie, waarbij het slachtoffer met zijn fiets ten val kwam. Hij krabbelde recht en fietste naar huis, aan de achterkant van het station. Daar vertelde hij over het incident aan z'n moeder en kroop daarna in bed.

's Morgens belde de moeder van het slachtoffer de hulpdiensten, omdat de toestand van de man fel verslechterd was. Hij had een schedelbreuk en hersenbloeding opgelopen en was in coma geraakt. Momenteel verblijft hij in kritieke toestand in het Jan Ypermanziekenhuis.

De groep mannen die verantwoordelijk is voor de toestand van het slachtoffer werd ondertussen geïdentificeerd. Het gaat om de 'Carapilsbende' die vaak samenkomt aan het station. De hoofdverdachte wordt nog gezocht door de politie.