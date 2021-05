Woensdagnacht brak rond 1u45 een hevige brand uit in de Westbroekstraat in Houthulst. Het pand dat gerenoveerd werd, is onbewoonbaar.

Het was de eigenaar van de woning die de brand opmerkte. De 32-jarige man lag te slapen achteraan de woning en belde meteen de hulpdiensten. De bewoner van het pand liep brandwonden op aan de linkerhand en het linker bovenbeen en werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. De slaapkamer, waar de brand ontstond, is volledig uitgebrand. De woning is dan ook onbewoonbaar verklaard. De oorzaak van de brand moet nog bepaald worden door een branddeskundige.