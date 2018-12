Man probeert meisje van 14 te ontvoeren

Het 14-jarig slachtoffer stapte in de Oostmeetstraat in de buurt van het kruispunt met de Barnestraat van de bus. Een oude man probeerde het meisje in een klein zwart voertuig te lokken maar het meisje liep weg. Hierop achtervolgde het voertuig het slachtoffer. Een andere vrouw stopte en kon de man wegjagen. De nummerplaten van zijn wagen waren afgedekt.

De man is tussen de 65 en 70 jaar. Hij heeft een verzorgd voorkomen en droeg een donkerblauwe jeans en grijze jas. De man heeft een normale lichaamsbouw en is ongeveer 1,70 meter. De politie is op zoek naar getuige(n) van deze feiten. Ook aan de helpende dame wordt gevraagd om dringend contact op te nemen met de politiezone Polder via het nummer 051/51.99.88.