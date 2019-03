Man overlijdt bij zandstralen van Brugse silo

Bij een arbeidsongeval in Brugge is afgelopen weekend een 29-jarige man om het leven gekomen.

Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het liep fout bij het zandstralen van een silo, maar de precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Het slachtoffer was zaterdag aan de slag voor het bedrijf dat hij samen met zijn vader runde. Volgens het parket was hij in de Pathoekeweg bezig met het zandstralen van een silo. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Mogelijk werd een probleem met zijn beschermingsmasker de man fataal. Het parket laat de precieze omstandigheden van het tragische arbeidsongeval onderzoeken. Van kwaad opzet is geen sprake.