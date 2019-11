Man overleeft klap met pick-up niet

De pick-up wagen ramde eerst een twintigtal meter vangrail vooraleer in botsing te komen met de Franse wagen. Deze Franse wagen werd tegen een verkeersbord gekatapulteerd, de pick-up kwam meters verder in het veld tot stilstand.

De bestuurder van de pick-up was niet meer op de plaats van het ongeval toen de politie ter plaatse kwam. Hij had zich op eigen kracht naar het ziekenhuis begeven, en heeft nadien opnieuw contact opgenomen met de politie. De man werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek, en werd ondertussen verhoord door de Wegpolitie. Daaruit bleek dat de man te veel gedronken had. Het parket moet nu uitmaken of de man vluchtmisdrijf pleegde of niet. Zijn rijbewijs werd wel al voor 15 dagen ingetrokken.

Deskundige aangesteld

De brandweer van Nieuwpoort en Middelkerke kwam ter plaatse om de bestuurder uit het verhakkelde Franse wrak te bevrijden, maar voor hem kon geen hulp meer baten. Brokstukken van beide voertuigen lagen overal verspreid en werden door de brandweer opgeruimd. Door het ongeval was het rechter baanvak in de richting van Jabbeke een tijdlang afgesloten.

Er is intussen een deskundige aangesteld die de omstandigheden van het ongeval moet onderzoeken.