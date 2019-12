Man overleeft appartementsbrand in Ieper niet

Vrijdagavond omstreeks 22.23 uur werd de brandweer Westhoek (post Ieper) opgeroepen voor een appartementsbrand in Kerselaar in Ieper. Een 37-jarige man overleefde de brandhaard niet.

Er was een hevige rookontwikkeling ontstaan in een keuken op de eerste verdieping, waar een frietketel op een gasvuur stond. Een 37-jarige man werd bewusteloos aangetroffen en naar buiten gebracht. De brandweer startte de reanimatie tot een MUG-team van Jan Yperman deze taak overnam. De man haalde het echter niet en overleed ter plaatse.

Woning volledig vernield

De brand was snel onder controle, maar de woning is volledig vernield. Ook de ondergelegen woning van de buren had te kampen met waterschade. Daardoor werd voor hen een tijdelijke opvang voorzien.

Brandweerman ernstig gewond

Tijdens de bluswerken raakte één brandweerman ernstig gewond aan de schouder na een valpartij. Hij werd onder begeleiding van het MUG-team uit Menen overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis.

De woning is in beslag genomen door het parket. De branddeskundige bevestigde intussen dat de brand een accidentele oorzaak had.