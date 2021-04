Man neergestoken in Roeselare: vrouw en kinderen opgepakt

Zondagavond deed zich een steekpartij voor in het Groene-Herdersgoed in Rumbeke. Een man en een vrouw liepen messteken op na de steekpartij. Het parket spreekt van intrafamiliaal geweld.

Het begon met de vrouw die zich in het ziekenhuis aanbood met steekwonden (haar meerderjarige zoon had haar gevoerd). De politie werd ingelicht en toen die ter plaatse een kijkje gingen nemen, troffen ze een 54-jarige man (vader van het gezin) aan in een grote plas bloed en met verschillende steekwonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en was in kritieke toestand.

Zowel de vrouw als de twee meerderjarige kinderen werden opgepakt en worden in de loop van de dag verhoord. De man is ondertussen niet langer in levensgevaar. Er werd een onderzoeksrechter gevorderd, en een wetsdokter en het labo kwamen ter plaatse. Over de omstandigheden van de steekpartij is nog niet veel bekend.