Man neergestoken op klaarlichte dag

Hij reed op zijn scooter in de Lageweg toen een man die op een wagen stond te kloppen zich op de bestuurder van de scooter richtte. De bestuurder van de scooter kreeg een messteek in de borst en bloedde hevig. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kon de dader, die eerder al een overval gepleegd had in de Wervikstraat in Menen, snel oppakken. Hij had zich verstopt in een tuin. De dader is gekend bij het gerecht voor verschillende diefstallen en drugsdelicten. Het parket is een onderzoek gestart. Het slachtoffer is ondertussen terug thuis, maar hij heeft nog veel pijn en is zwaar onder de indruk. Hij was gewoon wat aan het rondtoeren met de bromfiets. ‘Ik was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats’, zegt hij.