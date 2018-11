Man naar assisen voor doodslag op 2-jarige stiefdochter

Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) beslist. De man wordt beschuldigd van doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen.

De feiten gebeurden op 20 november vorig jaar. De verdachte Kenneth S. was alleen thuis met de dochter en de 1-jarige zoon van zijn vriendin. Hij belde naar de vrouw en zei dat het meisje was flauwgevallen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar stelden zware verwondingen vast, met ernstige bloedingen in de buik. Het kind overleed twee dagen later in het ziekenhuis.

De man liep eerder al veroordelingen op voor partnergeweld. Hij werd dinsdag verwezen naar het hof van assisen in Brugge voor doodslag en slagen en verwondingen aan een minderjarige waarover hij gezag had. Het proces kan vermoedelijk midden volgend jaar starten.