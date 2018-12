Man moet huis verkopen omdat hij bomen niet tijdig rooide

De zaak sleept al jaren aan en de Brugse bomenvriend hoopt op een mild vonnis als zijn zaak donderdag in het Brugse gerechtshof voorkomt.

Het conflict begon vijf jaar geleden. De rechtbank gaf toen het bevel om de bomen in de tuin van Alain te rooien, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging. De bomen hinderden de buren.

Alain haalde alles uit de kast om de kap te verhinderen en putte alle mogelijke procedures uit. Na een uitspraak van het Hof van Cassatie in 2014 verhuisde hij een groot deel van het bomenbestand naar een ander perceel. Te laat dus. Alain zit intussen in slechte papieren want de dwangsommen zijn intussen opgelopen. “De schuldbemiddelaar wil mij nu verplichten om mijn woning te verkopen omdat de buren nu tot 900.000 euro dwangsom eisen. De buren willen mij verplichten om mijn huis te verkopen om dan met de opbrengst daarvan de dwangsommen op te eisen.”

Vandaag laat Alain de laatste vier kerselaars verslepen zodat ze op de wettelijke twee meter afstand staan. Voor Alain is dat de beste oplossing want de bomen in de tuin van zijn ouderlijk huis zijn hem dierbaar. “Nu leef ik al jaren onder de druk dat ze mijn huis kunnen afnemen. Heb ik het niet te ver laten komen? Ik kon niet anders. Ik werd gevraagd de bomen te doden wat ik absoluut niet kon.”

Donderdag doet de Brugse rechtbank uitspraak.

