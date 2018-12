Man lijmt uit wraak ziekenhuisliften vast

Hij moet een boete van 800 euro betalen en een schadevergoeding aan het ziekenhuis.

In maart bleken plots een aantal liften in de Sint-Jozefskliniek in Izegem defect. Uit de camerabeelden bleek al gauw hoe dat kwam: een 62-jarige man had zich uitgeleefd met secondelijm en had de knoppen van een vijftal liften en enkele drankautomaten dichtgekleefd. Hij was kwaad omdat hij kort voordien was ontslagen door het ziekenhuis als werknemer.

De Izegemnaar werd woensdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een boete van 800 euro. Aan het ziekenhuis moet hij een schadevergoeding van 2.600 euro betalen.