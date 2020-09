In Koekelare heeft het vanmorgen gebrand in een garage. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de aanpalende woning, één man raakte licht gewond.

Het vuur breekt uit in een aangebouwde garage in de Lekestraat, in de buurt van de kerk op de wijk De Mokker. Een oudere man is aan het werk met een slijpschijf, wanneer gensters overspringen naar een olievat. Binnenin de garage is heel wat rookschade, en door de hitte van de vlammen zijn ramen stukgesprongen. De eigenaar van de garage komt er van af met enkele brandwonden, maar is niet naar het ziekenhuis gebracht.