Man levensgevaarlijk gewond bij steekpartij in Oostende

In Oostende werd afgelopen nacht een man vlakbij het casino neergestoken. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar.

Iets voor zes uur deze ochtend ontstond er in de Leopold II-Laan in Oostende een ruzie tussen enkele Afghanen. Tijdens die ruzie werd een mes getrokken waarna één man werd neergestoken. Het slachtoffer verloor behoorlijk wat bloed en verkeerde even in levensgevaar. Zijn toestand zou momenteel stabiel zijn.

De politie viel intussen op verschillende adressen in Oostende binnen en pakte daarbij al zeven mensen op. De precieze omstandigheden van de steekpartij worden nu door de politie onderzocht. De dader kon momenteel ook nog niet geïdentificeerd worden.