Man in levensgevaar na val van balkon in Oostduinkerke

Het ongeval gebeurt rond 15.30 uur langs de Albert I-laan in Oostduinkerke-Bad. Een vijftiger had zijn appartement verlaten zonder zijn sleutels, waardoor hij zichzelf had buitengesloten. Vervolgens probeerde hij om vanop het balkon van zijn buren naar zijn eigen balkon te klauteren.

Bij dat manoeuvre viel het slachtoffer twee verdiepingen naar beneden. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de Oostduinkerkenaar de eerste zorgen toe te dienen. Daarna werd de vijftiger overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de politie van de zone Westkust verkeert hij in levensgevaar.