Man in levensgevaar na steekpartij in Bredene

Bij een steekpartij in Bredene is een man in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn nog geen verdachten opgepakt.

De feiten zouden zich donderdagavond afgespeeld hebben in de Noord-Edestraat in Bredene. Het slachtoffer kreeg in onduidelijke omstandigheden meerdere messteken te verwerken. De Bredenaar werd met ernstige verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens het parket verkeert hij nog steeds in levensgevaar. In het belang van het onderzoek kunnen politie en parket momenteel geen verdere informatie vrijgeven over de inhoud van de zaak. Over een eventueel motief voor de steekpartij is dan ook nog niets bekend.

Het onderzoek loopt volop, maar momenteel kon nog niemand gearresteerd worden.