Man kritiek na verkeersongeval in Staden

Zondagmiddag gebeurde er omstreeks 12 uur 30 een zwaar verkeersongeval in de Ieperstraat in Staden. De bestuurder van de wagen is in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Roeselare afgevoerd.

De bestuurder was op weg met zijn kindje in een bestelwagen. Het voertuig geraakte om onduidelijke redenen van de weg. De man werd uit de wagen gekatapulteerd en kwam achter zijn voertuig terecht.

Het kindje, dat in een maxicosi vooraan in de bestelwagen zat, geraakte niet gewond. De bestuurder werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Roeselare. Momenteel is de Iepertraat ter hoogte van de vakantie boerderij 'ons huis' afgesloten. Een deskundige van het parket komt ter plaatse om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.