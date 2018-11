Een man van 28 uit Zulte is levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij in Gistel van een stelling viel.

De Oost-Vlaming was er vanmorgen aan het werk aan een nieuwe loods in de Konijnenboslaan. Om een nog onbekende oorzaak viel de man 10 meter naar beneden. Een ziekenwagen en de MUG-heli kwamen ter plaatse. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge.