Man kritiek na steekpartij in Waregem

In Waregem is een man in levensgevaar na een steekpartij. Maar de omstandigheden zijn nog onduidelijk.

Rond tien uur gisteravond kwam een man zwaar bloedend met een handdoek in de nek de nachtwinkel in de Stationsstraat binnegestrompeld. Daar hebben ze de hulpdiensten verwittigd. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Waregem gebracht.

Het parket bevestigt dat er een steekpartij was, maar wil niet meer details geven: "In het belang van het onderzoek wordt verder geen info gegeven," klinkt het daar.

Politie en gerecht onderzoeken nu de zaak, om te weten wie betrokken is, en waar de steekpartij heeft plaatsgevonden.