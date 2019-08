Man krijgt 30 maanden cel voor 53 inbraken

Een 34-jarige man van Albanese afkomst heeft 30 maanden gevangenisstraf gekregen na een reeks van 53 inbraken. Van die 30 maanden celstraf is enkel de voorhechtenis effectief. Hij moet ook meer dan 20.000 euro schadevergoeding betalen.

De man pleegde, samen met 2 kompanen, in totaal 53 inbraken en werd daarnaast verdacht van nog eens 20 inbraakpogingen in heel West-Vlaanderen. De dertiger sloeg bij vrijwel alle inbraken een raam stuk en ging daarna binnen op zoek naar geld en juwelen.

Gepakt dankzij inbraakdetectie

Begin dit jaar werd de man aangehouden na een reeks diefstallen in de Domien Craccostraat in Roeselare. Eind december sloeg de bende al toe in dezelfde straat, maar nu werd de politie gealarmeerd door een inbraakdetectiesysteem. Na een klopjacht van 2 uur kon enkel de 34-jarige Albanees opgepakt worden. De kompanen zijn nog altijd op de vlucht.

Straf met uitstel

De rechter sprak de man voor ongeveer de helft van de inbraken vrij, omdat er geen bewijs was. Voor de andere helft kreeg hij dus een straf met uitstel. Zo'n 20 slachtoffers stelden zich burgerlijke partij, 4 van hen kregen een schadevergoeding.

