Bij een ongeval met een vorkheftruck in Oostende is een man overleden. Hij kwam met zijn heftruck in het water terecht.

Het ongeval gebeurde op de middag op de Hendrik Baelskaai in Oostende. Een man van 27 was er met de heftfuck netten aan het laden op een schip. Maar daarbij maakte hij een verkeerd manoeuvre, reed over de kademuur en kwam in het water terecht. De hulpdiensten haalden hem uit het water, maar reanimatie hielp niet meer. De man sterft ter plaatse.